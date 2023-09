"Se non l’avesse firmato Giuntoli, il mercato della Juventus avrebbe ricevuto un mondo di critiche. Molte meno cessioni del previsto e di quanto servisse. Gli estimatori, i cantori di corte che non mancano mai, rilevano come abbia sensibilmente abbassato il monte ingaggi, ma dimenticano che Di Maria e Cuadrado erano in scadenza, che Paredes non è stato rinnovato, che Bonucci è stato messo alla porta da Allegri, sostanzialmente non dicono che i meriti di Giuntoli in queste operazioni sono zero", questo il commento di Gianni Visnadi sull'operato del dirigente bianconero su calciomercato.com.