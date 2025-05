Getty Images

Giuntoli ha un piano per portare Osimhen alla Juventus

un' ora fa



Victor Osimhen è il grande obiettivo per l’attacco della Juventus. Il club bianconero sarebbe già al lavoro per portare a Torino il centravanti di proprietà del Napoli. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss, Cristiano Giuntoli starebbe provando a far rifiutare all’entourage del centravanti nigeriano ogni altra offerta, in modo da costringere il club di De Laurentiis a trattare con i bianconeri. Solo così la Juve può sperare di arrivare al centravanti attualmente in prestito al Galatasaray. Non sarà facile ma Victor è il preferito per l'attacco bianconero.