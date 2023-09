Cristianoè già un rimpianto per il Napoli, che l'ha sostituito con l'ex Spezia Meluso. Dopo il caso Osimhen, i tifosi azzurri si sono resi conto della differenza chiara tra il prima e il dopo, che coinvolge la società sotto tanti punti di vista e sotto più sfere. Ebbene: c'è chi ne ha voluto parlare sui social, con particolare trasporto verso l'ex DS, finito in tendenza per più di 24 ore (complici anche le parole di ieri nel pre partita di Juventus-Lecce).