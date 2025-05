Repubblica - Giuntoli può ripartire subito dopo la Juventus: ci pensa la Fiorentina

Getty Images

La Fiorentina pensa a Giuntoli

Tanti tasselli da sistemare ancora per lama non solo, perché se è vero chehanno definito o lo stanno per fare (nel caso dei giallorossi), il futuro in panchina, ci sono ancora club alla ricerca della prossima guida tecnica o, nel caso dei bianconeri, anche di nuovi rinforzi in dirigenza. E non mancano infatti ulteriori intrecci che si stanno formando in queste ore.La Juventus è alle prese anche con la grande trasformazione in dirigenza, dove arriverà nei prossimi giorni Damien Comolli che non sarà però l'unico nuovo innesto. Per uno che viene, c'è uno che se ne va, ovvero Cristianola cui ufficialità dell'addio è attesa in tempi brevi. L'ex dirigente del Napoli paga gli errori sul mercato e soprattutto la gestione di alcune situazioni, tra cui i rapporti con gli allenatori e in generale i risultati sotto le aspettative delle ultime due stagioni.

Su Pioli non solo la Juve, c'è la Fiorentina

Giuntoli lascerà la Juve con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2028) ma potrebbe subito ripartire da una nuova avventura. Come riferisce Repubblica infatti, va considerata con attenzione anche la situazione del direttore sportivo Pradé, che sta riflettendo sul suo futuro dopo la contrestazione dei tifosi della Fiorentina.Nelle ultime ore è di nuovo tornato forte il nome di Stefano Pioli come prossimo allenatore della Juvent us; un profilo che era nella lista del club già da tempo. L'ex tecnico del Milan è sotto contratto con l'Al-Nassr e si potrà liberare a partire da luglio. Su Pioli però c'è l'interesse anche di altri club italiani, come l'Atalanta ma la stessa Fiorentina, che si legge, è in cima alla lista.