Continua a tenere banco la situazione di Cristiano Giuntoli, legato al Napoli per ancora un anno ma con la testa già alla Juve, che lo ha scelto senza alcun dubbio. Le dimissioni del direttore sportivo però, come spiega Tuttosport, non basterebbero per unirsi ai bianconeri. Questo perché devono essere accettate dal club campano per poter poi lavorare in un altro club ed evitare una possibile azione legale.