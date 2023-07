Come racconta Gazzetta, la fretta è cattiva consigliera e in questo momento non sembra aiutare le pretendenti ad Alvaro Morata. Che non sono soltanto Roma, Milan e Inter,Ed è questa la grande novità: dopo la presentazione, il capo dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli, insieme al d.s. Giovanni Manna, è salito su un treno in direzione Milano, per incontrare gli agenti del giocatore. Il tutto è successo prima che l’entourage dello spagnolo si dirigesse in Viale della Liberazione, per l’appuntamento con Marotta e Ausilio nella sede dell’Inter.