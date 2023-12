La Juventus ha messo nel mirino Georgiycome desiderio del mercato di gennaio. Centrocampista, ucraino, attualmente in forza allo. Il giocatore viene valutato dal club, come riferisce oggi Tuttosport, attorno ai 25 milioni, soprattutto per il mercato di gennaio. Per questo motivo Cristiano Giuntoli e Riccardo Manna sono al lavoro per stabilire eventuali cessioni in modo da ricavare un tesoretto da investire sul centrocampista ucraino. Il giocatore è nel mirino di Giuntoli da tempo, lo segue anche in nazionale e lo ritiene il profilo ideale per "fare il Berardi".Per arrivare al classe 2002 serve un affare in uscita che possa finanziarlo. La valutazione è di circa 25 milioni a cui va aggiunta una percentuale sulla futura eventuale rivendita in favore del club. I bianconeri continuano a corteggiarlo ma prima serve un'uscita. Il giocatore sarebbe l'ideale sostituto di Angel Di Maria partito in estate e mai concretamente sostituito.