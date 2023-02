Cristiano, direttore sportivo del Napoli, parla così a Sky Sport sulle voci sul suo futuro. E' sul taccuino della Juventus, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo."Ho un contratto fino al prossimo anno ma non c'è bisogno, ho un grandissimo rapporto con il presidente e la sua famiglia. Il futuro non è un problema. Le lodi fanno sempre piacere ma nel calcio le sfide non finiscono mai, è sempre quella che dovrà arrivare. Quindi bisogna guardare al futuro e non a quello che è stato fatto, anzi al massimo bisogna guardare a cosa è stato fatto di sbagliato. Eintracht? Sono stati molto bravi a prendere calciatori a zero, hanno un grande direttore sportivo. Gli faccio i complimenti per alcune operazioni fatte, hanno valori importanti. Un aggettivo per il Napoli? Affamato, pensiamo a questa partita molto delicata e difficile. Pensiamo partita dopo partita perché vogliamo sognare".