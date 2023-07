Cristiano Giuntoli sarà chiamato al compito di "liberarsi" di alcuni esuberi in casa Juve, giocatori fuori dal progetto come Arthur, Mckennie e Zakaria (per cui c'è già una trattativa con il West Ham). A Napoli ha dimostrato di saper ottenere cessioni importanti. Quella più grande è stato il trasferimento di Jorginho al Chelsea (57 milioni). Sempre al Chelsea, l'estate scorsa ha venduto Koulibaly per quasi 40 milioni mentre qualche anno prima, Allan passò all'Everton per 24 milioni. Queste sono state le tre cessioni più importanti del direttore sportivo.