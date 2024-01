. Cristianolo aveva già detto in tempi non sospetti, ieri lo ha solo confermato: a gennaio lapuò ingaggiare uno o più rinforzi solo di fronte a occasioni irrinunciabili, altrimenti può anche restare così com'è., i cui membri condividono i giusti valori morali e la volontà di ridare il meritato lustro ai colori bianconeri.I nomi più chiacchierati - escludendo Teun Koopmeiners per il muro alzato dall'Atalanta - erano sostanzialmente due: Kalvine Pierre-Emile, centrocampisti con caratteristiche differenti tra loro ma individuati entrambi come possibili sostituti di almeno uno tra Paule Nicolò, rimasti inaspettatamente fuori dalla rosa di questa stagione. L'inglese del Manchester City, però, a livello tecnico non ha mai convinto fino in fondo Massimiliano, che preferiva il danese del Tottenham per il quale però c'era un altro problema, legato alla formula del trasferimento: gli Spurs, infatti, puntavano su un prestito con obbligo di riscatto, mentre la Juve insisteva sul diritto, non volendo considerare l'ipotesi della cessione di un giovane per potersi permettere un investimento pesante.. Infine c'è un terzo tema da tenere presente: i "nuovi acquisti" la Juve sembra averli già in casa, rispondono ai nomi dei tanti giovani - Kenanin primis - che aspettano solo di avere un po' di spazio per spiccare il volo, al fianco di altri giocatori - vedi Daniele- che sanno attendere la loro occasione in silenzio e, quando ce l'hanno, non deludono mai le aspettative. La Juve, in sostanza, funziona così com'è, senza bisogno di cambiarla.