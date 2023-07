Come racconta il Corriere dello Sport, in casaè il tempo della lunga attesa che, anche se ampiamente prefigurata, potrebbe far leva su qualcuno variando il canovaccio anticipato dal 9 luglio scorso. Non su Juve e Lukaku, che non cambiano idea, questo è certo: si sono detti sì e vanno verso un futuro insieme. Il Chelsea invece mette a registro quattro gol nel primo test contro il Brighton in Usa e guarda agli esuberi per trovare presto le soluzioni. Lukaku e Ziyech sono i due pezzi forti rimasti ad allenarsi Londra, per Boehly sistemarli altrove significherebbe dare nuova linfa ai conti e abbassare il monte ingaggi, obiettivi molto diffusi in questa fase di calcio europeo.