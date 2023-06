Come racconta Calciomercato.com, traci sono stati un paio di incontri durante i quali il dirigente ha ribadito la volontà di andare a Torino, il Napoli però non è intenzionato ad accontentarlo e la Juve ha già fatto sapere di non voler pagare nessuna penale per liberarlo prima della naturale scadenza del contratto. Se Giuntoli vuole andare subito alla Juve, la soluzione deve trovarla lui. Come? La soluzione può essere quella di lasciare qualcosa sul piatto a livello economico.