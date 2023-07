Nella conferenza stampa odierna, Cristiano Giuntolu ha parlato di quelli che sono gli obiettivi della società.'Tornare a essere competitivi, sostenibili, perché il mondo va così ora. Dobbiamo dare un occhio ai conti, a quello che è la storia della Juventus. Tornare ad grande competitività in Italia e nel mondo. Cosa posso dare? La mia storia parla chiara. 6 anni in un club, 8 anni in un altro'.