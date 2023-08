Della situazione di Paul Pogba, che ancora non è a disposizione per giocare, ha parlato la Gazzetta dello Sport: "Se la tabella di marcia che prevede il rientro del numero 10 tra la seconda e la terza giornata non sarà rispettata, Giuntoli prenderà di petto la situazione affrontando la questione contratto con l'obiettivo di ridurlo in maniera corposa a fronte degli spiccioli di partita giocati in più di 365 giorni dal Polpo."