Giuntoli alla Juve, la telenovela sta per finire. A breve infatti ci sarà un incontro tra il dirigente e Aurelio De Laurentiis per trovare una soluzione che liberi il direttore sportivo, in modo poi che possa trasferirsi alla Juve con cui ha già un accordo. Secondo Sky Sport, Giuntoli dovrà rinunciare ad alcuni bonus nel contratto, questo sarà il modo per liberarsi dal Napoli con cui è legato fino al 2024.