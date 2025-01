Cristiano, ai canali della Lega, parla così del momento della Juventus."Arriviamo con qualche giocatore in più, siamo contenti. Stanno rientrando tutti, cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi una competizione così importante. Per la Juve ogni trofeo è un obiettivo, faremo di tutto per vincere. La Juventus è sempre amata e seguita, siamo orgogliosi di questo, ci dà forza per proseguire in maniera importante".“Sarà un percorso sicuramente virtuoso, siamo convinti della nostra strada e ci vuole solo un po’ di tempo”."Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus. Quando c’è un calciatore sul mercato, ci deve essere il gradimento di entrambe le parti”."In entrata stiamo attenti alle eventuali occasioni interessanti, ma ci muoveremo per cercare qualcuno in difesa”."Quando cambi allenatore c'è sempre grande motivazione, sarà un motivo in più per prestare attenzione. Sarà un grandissimo scontro, che vinca il migliore".