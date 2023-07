“C'è una struttura che funziona già, che ha dato vita e sviluppato il progetto Next Gen e nella quale tu dovrai integrarti per farla crescere e per fornire quel valore aggiunto necessario al salto di qualità", questo è il messaggio che la Juventus, come riporta Tuttosport, ha mandato a Cristiano Giuntoli, che dovrà inserirsi nel contesto bianconero senza il supporto dei suoi ex collaboratori.