Le parole di Cristianoa Dazn:EMOZIONI – C’è una grande emozione, rivedere tanti ragazzi che hanno condiviso 8 anni della mia vita, fa piacere ed è emozionante.POGBA – Aspettiamo l’ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra. Vogliamo confrontarci con il suo entourage, aspettiamo.EX GIOCATORI – Mi ha fatto piacere rivederli, ci siamo salutati. Un semplice saluto, la vita è questa e io sono molto contento di essere alla Juve, penso al mio presente e futuro che si chiama Juventus.DIFFERENZA JUVE-NAPOLI – La Juve è un club molto seguito nel mondo, c’è una pressione mediatica superiore. Alla fine noi professionisti ci concentriamo nel presente, così stiamo facendo e sono molto contento.CHIESA – Sinceramente, Federico si può esprimere come seconda punta o esterno. Sa calciare, ha tecnica. Seconda punta ma parte da sinistra, giochiamo storti, ci difendiamo quasi col 4-4-2. È utilizzato al meglio, sta bene fisicamente, può esprimersi bene nei due ruoli. Noi tante volte adottiamo in sistema di non possesso, domenica nel primo tempo perfetti, recupero palla alto meritavamo il doppio vantaggio. Stiamo facendo un percorso di crescita importante. Dobbiamo pensare partita dopo partita e guardare al quarto posto, stasera è importante, fare bene vuol dire prendere un vantaggio ulteriore.PERCHE’ LA JUVE - Una crescita professionale. Quando pensi di aver dato tutto, le motivazioni sono importanti. La fede da bambino, ma proprio la voglia di cambiare e cominciare in un grande club come la Juventus.