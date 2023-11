Le parole dia Dazn:- Siamo molto contenti per lui, testimonia il lavoro negli anni passati, continua la filiera dei ragazzi. Dà continuità a quello che il club ha cominciato da anni. Lui è straordinario, ha delle qualità e ha avuto un infortunio. Siamo convinti sia valido e siamo contenti per lui.- Siamo molto onesti, abbiamo obiettivi chiari, rientrare in Champions. L'anno scorso era centrato. Siamo curiosi di vedere a che punto siamo, sono partite che fanno crescere, siamo con i piedi per terra, poi è ancora molto lunga. La magia è anche arrivare nelle prime 4. Valutiamo il risultato ma anche la prestazione.- Arrivare tra le prime 4 non vuol dire tirarsi indietro. Ai ragazzi permettiamo di sognare, ma vogliamo stare con i piedi per terra, vogliamo equilibrio. Non vogliamo ostacolare i sogni dei ragazzi, ma noi con equilibrio vogliamo pensare di tornare in Champions e giocare queste partite per crescere.- NOn credo che con un colpo si possa colmare chissà che. Siamo convinti nel puntare al massimo, capiamo Nicolussi e Iling cosa possono darci. Valutiamo, se ci saranno opportunità per il nostro equilibrio economico, tra qualità ed economicità, ci faremo trovare pronti. Adesso valutiamo i ragazzi che non hanno fatto vedere il loro valore e possono essere il nostro rinforzo.