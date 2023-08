Cristiano, direttore della Juventus, parla così poco prima del match di Udine."Obiettivi centrati? L'ambiente Juve mi ha accolto benissimo: staff, mister, c'è feeling. Sono molto contento. E' più di un mese, abbiamo fatto un po' di cose, come detto all'inizio dobbiamo essere attenti ai conti, sistemare un po' di cose. Siamo contenti e soddisfatti della squadra che abbiamo, contiamo di fare bene"."Non commentiamo l'operato degli altri club. Diciamo che parliamo col mister, facendo solo una competizione vogliamo capire se far fare esperienza ai ragazzi. La Juve deve stare attenta se ci sono occasioni conformi con condizioni economiche. 17 agosto deadline? Non commentiamo l'operato".- "E' uno dei nostri 5 attaccanti, siamo contenti di averlo. Con Chiesa, Vlahovic, Yildiz e Milik forma un grande attacco"."Siamo molto contenti della squadra che abbiamo, i 5 attaccanti sono bravi e puntiamo su di loro. Ma su tutti"