Come racconta Tuttosport, se il passaggio diallaha visto impressa in bella mostra la firma di Cristiano, l’arrivo del neo direttore tecnico alla Juventus non è per forza corrisposto ad altre accelerate sul fronte delle uscite. Anzi: l’approdo a Torino del dirigente scudettato, in alcuni casi, ha frenato i discorsi già intavolati. Come nel caso della trattativa con il West Ham per Denis Zakaria. Il diktat di Giuntoli, d’altronde, è chiaro: non si rincorre nessuno per elemosinare un’offerta, non si scende a compromessi pur di alleggerirsi in fretta dal peso di un esubero.