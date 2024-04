Tuttosport ha intervistato Stefano, primo patron di Cristiano, che nel ricordare il grande lavoro svolto insieme al- portandolo dall'Eccellenza fino alla Serie A - si è detto sicuro di una cosa: "La veratargata Giuntoli si vedrà solamente a partire dall’estate. Finora Cristiano ha potuto operare poco sul mercato, visto che De Laurentiis l’aveva tenuto fermo fino a luglio e quando poi si è trasferito alla Juventus il grosso del mercato era stato fatto. Dalla fine di questo campionato potrà davvero intervenire e mettere mano alla squadra. La sua Juve e il suo lavoro si vedrà davvero nei prossimi 3-4 anni".- "Sono certo che farà molto bene, non ho il minimo dubbio sulle sue capacità. Lavorerà secondo le linee guida del club, che richiedono investimenti contenuti e una grande attenzione al bilancio. Con Giuntoli la Juve è in buone mani. Pochi come lui sanno riconoscere il talento in anticipo. Mi aspetto acquisti di giocatori poco reclamizzati a costi contenuti che poi si riveleranno dei campioni. Un po’ come ha fatto a Napoli con i vari Kvaratskhelia, Kim, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka".- "Parlo da grande tifoso juventino: il gap coi nerazzurri è estremamente evidente. Non c’è paragone tra le due rose. Cristiano dovrà fare un grande lavoro per avvicinarsi all’Inter e costruire una squadra forte all’insegna della sostenibilità. Ovviamente parlo per la Serie A. In Champions è un’altra storia..."."Credo che decideranno soltanto a fine stagione. Non voglio dire è meglio uno o l’altro, perché poi si pensa che il mio pensiero sia una traduzione di una confidenza fattami da Cristiano. Una cosa però la dico... È naturale che i tifosi juventini si aspettino per l’anno prossimo una squadra diversa e più forte, magari anche con un gioco differente e più brillante. Attenzione però: la cosa più importante è che la Juventus torni a vincere. Sono troppi anni che non alza un trofeo e riempire la bacheca resta la gioia più grande per ogni tifoso".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.