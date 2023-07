Cristianoin queste ore volerà a Londra per un blitz di calciomercato. In programma due incontri: uno con il Chelsea ed uno con il. Sul piatto due giocatori: nel primo caso Romelu Lukaku e nel secondo Timothy. Se di Lukaku si è abbondantemente parlato un nome passato in sordina è quello dell'ex esterno dell'Atalanta. Resta infatti in cima alla lista dei desideri della Juventus, come riferisce Calciomercato.com.Il Leicester è retrocesso dalla Premier League alla Championship (la Serie B inglese) e per questo lascerebbe partire Castagne nel corso del mercato estivo. Dal canto suo la Juventus invece dopo l'approdo di Timothy Weah e i test su Andrea Cambiaso avrebbe deciso di puntare anche su Castagne, che resterebbe in cima alla lista dei desideri. L'indicazione di Allegri è quella di avere un esterno più solido ed esperto per aiutare fare da traino insieme a Filip Kostic. Si tratta, nonostante l'accordo con il giocatore ci sia già, ma nel frattempo il piano B sarebbe Emil Holm dello Spezia.