Nel prepartita di Granada-Napoli di Europa League, il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport del momento della squadra di Gattuso, reduce dalla vittoria in campionato per 1-0 contro la Juventus. Questo un passaggio delle dichiarazioni di Giuntoli: "Un momento così ci ricompatta: siamo tutti molto uniti, dallo staff fino alla dirigenza. Juventus? Ha spostato, ci ha fatto bene e ci ha dato uno slancio in un periodo delicato. Non è il caso di piangerci addosso, dobbiamo fare il massimo con quelli che abbiamo e speriamo bene."