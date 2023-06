Non esiste una deadline. Non esiste un orizzonte temporale, una situazione, una reale via d'uscita. Eppure: è un separato in casa, e in attesa di raggiungere la Juventus, il club che ha già scelto e per il quale aspetta di essere liberato.Un ulteriore esempio dello stato delle cose in casa Napoli è dato dall'assenza del direttore sportivo alla presentazione del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Intervenuto in conferenza nel suo primo giorno da tecnico del Napoli, non è stato fatto alcun cenno sulla posizione del ds. Che ha ancora un contratto in vigore con il club campione d'Italia, firmato per un altro anno.- Riferendosi ai contratti e ai giocatori in partenza, De Laurentiis ha parlato così del futuro degli azzurri: "Il problema è che bisogna vedere le persone negli occhi. I contratti servono a poco, servono solo per le penali semmai. Ma se io dico 'Tu vuoi far parte della gloria del Napoli o pensi di andare su altre situazioni'. Dopo la vittoria dello Scudetto, devo ringraziare Spalletti per aver voluto un anno sabbatico. Perché? Perché dopo uno Scudetto la sazietà può giocarti un brutto scherzo. Invece con un allenatore nuovo, che sa toccare le corde del violino giusto, che non fa sedere nessuno dopo lo Scudetto, è più facile. Se i calciatori non s'impegnano il rating cala. Un nuovo allenatore non può che cercare di riportarli alla dura realtà del lavoro quotidiano, dell'impegno, del rispetto di una bandiera. Chi sono i nostri clienti? Per chi lavoriamo noi della SSC Napoli? Per i nostri tifosi. Per la nostra città".