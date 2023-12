Cristiano Giuntoli, a DAZN, ha parlato così pre Monza-Juve."Il nostro status è sempre lo stesso, siamo molto contenti dell'ultima partita e della frase di Rabiot. Vogliamo che i calciatori sognino sempre. L'Azienda ha l'obiettivo di entrare in Champions, guardiamo a quello, ma ci fa piacere che si punti al massimo. Non vuol dire che l'obiettivo debba cambiare.- "Vlahovic? Parliamo con altri calciatori, abbiamo rapporto forte con giocatori e agenti, vogliamo dare continuità"."Colpani buon calciatore, sicuramente".- "Futuro? Sì, siamo molto contenti. Con Manna lavoriamo nel quotidiano direttamente, ci confrontiamo, parliamo con Scanavino. Abbiamo un gruppo di lavoro straordinario, siamo molto contenti di Allegri, qualsiasi altra candidatura non avrà scampo. Punto di riferimento, ce lo teniamo stretto.- "Un pensiero grande a Giorgio Perinetti, anche da parte del club, per la perdita della figlia".