Come racconta Gazzetta, Cristianoe Massimilianohanno espresso un concetto comune, nelle loro ultime parole pubbliche: "Il mercato della Juventus è già stato completato". L’arrivo di Timothy Weah, il rinnovo per un anno di Adrien Rabiot e il riscatto di Arek Milik, dunque, secondo la versione ufficiale dell’area tecnica bianconera, saranno le uniche operazioni in entrata o di conferma della rosa, a meno di opportunità offerte dal mercato. Le postille di("Ora ci occupiamo delle cessioni, poi vedremo...") e Allegri ("Se ci sarà la possibilità di fare qualche altra cosa, bene") lasciano, ovviamente (siamo al 26 luglio...), aperta una porticina a qualche altro movimento