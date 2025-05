Giuntoli out, Allegri in (al Milan): Max si è preso la sua rivincita. E il dirigente ha sbagliato due volte

Juventus FC via Getty Images

. Eh sì, sarà anche il calcio, ma è proprio vero che quando il destino si mette in mezzo sa creare trame davvero niente male, sicuramente difficili da immaginare per la mente umana. Perché dai, in tutta onestà, chi avrebbe mai potuto pensare che laavrebbe messo alla portaproprio nel giorno in cuidiventava, per la seconda volta, l'allenatore del Milan, come "tessera" di un domino che avrebbe coinvolto direttamente anche lo stesso club bianconero in un incredibile valzer di panchine?

La lite tra Allegri e Giuntoli

L'esonero di Thiago Motta

Un quadro ai limiti del reale, che ai fan più fedeli del tecnico livornese fa venire in mente una sola cosa:. Effettivamente sembra essersi preso la sua rivincita Max, protagonista poco più di un anno fa di una scena presto diventata virale con lo stesso Giuntoli, una lite abbastanza plateale sul campo dello Stadio Olimpico di Roma - dove la squadra bianconera aveva appena conquistato la Coppa Italia - culminata con la "cacciata" del dirigente a opera dell'allenatore, che di lì a poche ore sarebbe stato esonerato a stagione ancora in corso per via di "comportamenti ritenuti incompatibili" con lo stile della Juventus.Detto che comunque l'esperienza di Allegri in bianconero sembrava già ai titoli di coda, il suo licenziamento a opera di Giuntoli non ha pagato, a conti fatti. Ma soprattutto non ha pagato la scelta - sempre dello stesso dirigente toscano - di affidarsi a, un allenatore giovane e sostanzialmente agli antipodi rispetto al livornese, reduce sì da una stagione importante al Bologna ma per nulla avvezzo, almeno da tecnico, alle dinamiche di una big del calcio europeo come la Juventus. E infatti, neanche a dirlo, quel progetto partito con tante aspettative e belle speranze si è presto arenato, con Giuntoli costretto, nel pieno dell'annata sportiva e con l'obiettivo minimo della qualificazione in Champions League ancora in bilico, a sconfessare se stesso per salvare la situazione.Il risultato? Il secondo esonero in meno di un anno. Alla Juventus, dove per cacciare un allenatore deve succedere qualcosa di simile a una disgrazia (sportivamente parlando, si intende). E anche questo, ovviamente, non poteva che pesare nelle valutazioni della proprietà sull'operato di Giuntoli, al quale con enorme fiducia era stata affidata tutta la ricostruzione bianconera. Se poi a tutto ciò si sommano i pesanti errori sul mercato - sia in uscita che in entrata - non risulta più così difficile comprendere perché si sia arrivati, e pure rapidamente, all'addio. Sicuramente sofferto, ma per nulla irragionevole, a conti fatti.





