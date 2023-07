Share





di CC, inviato a Torino

Il punto di partenza è un rapporto che si sta costruendo. Cristiano Giuntoli l'ha ammesso in maniera netta, candida, giusta: si riparte da Massimiliano Allegri. E se è stato in discussione, lo è stato fuori dalla sua parte di regno, partita solo nelle scorse settimane e già con un'eredità positiva.



"L'anno scorso è stato straordinariamente difficile - ha raccontato il diesse -. Una persona del suo livello, della sua caratura, è stato ideale avere un uomo della sua caratura. Sono arrivati terzi, non dimentichiamo che la Juve ha fatto un'annata importante, un percorso importante. Crediamo che Massimiliano possa portare avanti questo percorso con grande qualità. Pensiamo che per ottenere i grandi risultati ci voglia talento, mentalità e disciplina. Siamo sicuri che è il più talentuoso di tutti, stra-sicuri".



