Tutto è andato secondo i piani sulla questioneSi, la Juve avrebbe sperato di averlo a "disposizione" anche con qualche settimana di anticipo, ma l'importante era che la risoluzione contrattuale con il Napoli arrivasse entro il 30 giugno. E adesso? Ogni giorno è buono per l'ufficialità del suo passaggio alla Juve. Potrebbe essere presentato alla stampa il 10 luglio, giorno in cui i bianconeri si riuniranno alla Continassa.Ci sarà l'incontro con i dirigenti per pianificare il futuro e le prossime mosse maNon sono mancati i rumors sul rapporto tra i due e il veto che il tecnico avrebbe messo sul suo arrivo. Voci smentite dallo stesso Allegri e dalla realtà dei fatti, visto che tra pochi giorni entrambi saranno alla Continassa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, qualche scambio di messaggio indiretto attraverso la mediazione di amici in comune c'è già stato. Non parleranno tanto dei chiacchiericci che ci sono stati durante questa lunga attesa ma di come programmare la prossima stagione.per iniziare al meglio la stagione 2023/2024.