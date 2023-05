Si ripartirà da Massimiliano? Ogni giorno che passa, a prescindere dai risultati, la sensazione tende a farsi sempre più certezza: è Max, l'uomo giusto. Stando a quanto riportato da GazzettaPer il nuovo direttore sportivo sarà fondamentale entrare in sintonia con il tecnico. Per Gazzetta, intanto, Giuntoli avrebbe fatto un passo concreto in avanti: nei vari colloqui con il board della Juventus, avrebbe "sostenuto la necessità di ripartire proprio da Allegri, riconoscendogli la stessa leadership di cui Elkann aveva parlato alcuni mesi fa". L'obiettivo ora per Max è quello di tornare a occuparsi solo del campo.