Giuntoli alla Rai: 'Thiago Motta non è a rischio. Valutazioni a fine stagione'

Il direttore della Juventus Cristianoha parlato ai microfoni della Rai in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole:"Queste situazioni si risolvono tutti insieme, cercando di rimanere lucidi e con calma per capire quello che è successo. Non dimentichiamo che fino a due settimane fa avevamo la migliore difesa del campionato, ma prendere 7 gol nelle ultime due partite ci fa riflettere. Dobbiamo ritrovare la solidità in campo e anche mentale. Tutti insieme vuol dire che Thiago Motta non è a rischio? Tutti insieme vuol dire questo. Quanta delusione c’è per la stagione fin qui? Non voglio andare oltre, l’analisi si farà a fine anno".