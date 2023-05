Ha parlato il diretto interessato,Ha parlato John Elkann questa mattina e lo ha fatto anche il presidente dell'Empoli, che ha quasi salutato pubblicamente il ds della squadra toscana, Pietro Accardi, destinato a sostituire Giuntoli a Napoli . Tutte parole che messe insieme allontanano l'ex dirigente del Carpi dalla Campania e lo avvicinano a Torino. La Juve ha scelto Giuntoli come l'uomo da cui ripartire e riaprire un ciclo.Alla Continassa le mosse per portarlo a Torino sono iniziate mesi fa, un pressing lento che adesso, dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, può concretizzarsi. Cosa manca ancora per la fumata bianca? Come riporta, icon un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista per giugno 2024. Dovrà quindi essere il dirigente a trovare un accordo con De Laurentiis. Giuntoli ha già testato il campo per capire la situazione e i prossimi giorni possono essere decisivi per l'addio al Napoli e il sì alla Juve.