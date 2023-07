Franckè il grande obiettivo della Juventus per il centrocampo, su indicazione anche di Massimiliano Allegri. L’ivoriano del Barcellona è un’occasione di mercato per le condizioni con cui può sbarcare a Torino: prestito con un riscatto tra i 10 e i 15 milioni, i blaugrana hanno già aperto alla formula e manca solamente il sì del giocatore per accelerare, con Cristiano Giuntoli che nella notte sarà ad Arsenal-Barça per parlare poi con l’ex Milan e convincerlo. Lo rivela Gazzetta.