Giuntoli a Sky prima di Como-Juventus: 'Siamo felici del mercato, abbiamo completato la squadra'

Le parole dia Sky prima di Como-Juventus:IL MERCATO "Ora è tutto sulle spalle di Motta? E' tutto sulle spalle del club, del mister e dei ragazzi, siamo tutti insieme a lottare. Abbiamo avuto un periodo difficile, nel quale abbiamo passato tanti mesi sotto numero. Ora ripartiamo, siamo contenti del mercato, abbiamo completato la rosa, non era facile, ma ci siamo riusciti".COMO - "In questo momento dobbiamo affrontare le gare una per volta, è importante per dare quella continuità di risultati che ci è mancata ultimamente. Per questo stasera diventa fondamentale".

KOLO MUANI E VLAHOVIC - "Il mister li ha provati e li proverà insieme, come con l'Empoli, hanno caratteristiche per giocare insieme ma anche con gli altri attaccanti. Potrà prendere le decisioni che riterrà opportuno in base agli avversari".KEAN - "Rimpianti? Noi pensiamo di avere un parco attaccanti valido, pensiamo alla Juventus e non agli altri".