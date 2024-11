Juventus, le parole di Giuntoli a Sky

ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando l'inizio di stagione dellae affrontando anche il tema mercato: Il bello di questo campionato, tante squadre lassù in cima, porta interesse e fa bene a tutti, porta interesse. Noi abbiamo bisogno di un pochino di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo però grazie al mister, ai ragazzi siamo ancora lì, cercando di fare emozionare".INIZIO DI STAGIONE - "Siamo molto contenti, dobbiamo solo continuare, pensando che il lavoro ci porti sempre più in alto. Noi siamo molto contenti per l’operato del mister. Non era facile ripartire quasi da zero, siamo una delle squadre più giovane dobbiamo continuare così"."Un ragazzo straordinario, molto serio, applicato, ha grandi doti tecniche, molto intelligente. L'avvento di Motta può esaltarne le caratteristiche, questa è la testimonianza e siamo molto contenti.""Molto contenti e orgogliosi. Fiore all'occhiello di tutta la Juventus, di chi l'ha cresciuto. Ha doti tecniche, fisiche e anche morali, di un ragazzo di altri tempi. Bisogna ringraziare il mondo Juventus che l'ha cresciuto. Ragazzo molto attento, con i piedi per terra, farà parlare molto di sè. Ce lo aspettavamo? Si, se penso all'inizio di quest'anno, ce lo aspettavamo.""Chiaro che si mette la maglia numero 10 che è molto pesante. Crediamo tantissimo in lui, è un 2005, bisogna sapere aspettare i tempi giusto, le curve, ci vuole un po' di pazienza, è un ragazzo giovane ma siamo molto contenti.""In questo momento ci guardiamo intorno, il mercato di gennaio è molto particolare, le cose possono cambiare in fretta, siamo alla finestra, stiamo valutando un po' di situazioni, non ce n'è una più avanti dell'altra. Non abbiamo sinceramente ancora affondato con nessuno in particolare. Identikit