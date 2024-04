Cristiano, alla vigilia di, parla così a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida dei bianconeri. Ecco le sue parole.- "Non guardiamoci dietro, cerchiamo di fare il massimo, arrivare al prima possibile all'obiettivo prefissato con Allegri a inizio anno. Contenti della quinta posizione, ma non per noi, ma per il calcio italiano. Contenti e orgogliosi di farne parte".- "Che impegno è? Tutti conosciamo da dove veniamo. Dobbiamo rimettere a posto i conti. E' un percorso, non ci perdiamo d'animo, siamo la Juventus, abbiamo fiducia e faremo del nostro meglio per riuscirci".- "Questo è molto semplice: siamo molto contenti del mister, sta facendo un ottimo lavoro con il mister. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. Dietrologia? In questo momento ha un contratto e non c'è bisogno, vogliamo mettere tutte le energie che sono definite".- "Non penserei agli scenari. Il mister ha un anno di contratto e siamo contenti. A fine anno programmeremo il futuro insieme, vedremo quale sarà la competizione, il budget. Quando si lavora mantenendo un equilibrio economico e dando una qualità non è facile. Mettiamoci lì con calma e programmiamo il futuro".