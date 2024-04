Attraverso i canali ufficiali, ilha entusiasmato i tifosi annunciando l'uscita del film celebrativo dello scudetto, prodotto dalla FilmAuro del presidente De Laurentiis. Oltre alle date di uscita, è stato rilasciato il trailer ufficiale, che vanta tra i protagonisti anche Cristiano. In una scena del trailer, l'attuale direttore generale della Juventus, ma in passato dirigente dei partenopei, pronuncia una frase iconica: "A Napoli il calcio non è solo uno sport, è un movimento sociale".