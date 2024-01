Le parole dia Mediaset, prima di Juve-Salernitana – Molto importante, partecipiamo, ci teniamo e speriamo di poter fare bene.– Visti i risultati non mi sembra facile. Ogni partita va giocata e vinta e speriamo di continuare a fare bene.– Non ne sappiamo niente, non è sul mercato– Non ci sono opportunità corrette dal punto di vista economico e tecnico e restiamo così– Stessa cosa– Noi cerchiamo un rapporto forte con i calciatori e c’è. C’è anche con Rabiot. Siamo molto fiduciosi, ne parliamo poi alla fine come successo l’anno scorso– Non c’è una necessità numerica, i ragazzi mancano da mesi, ce ne sono che hanno avuto poco spazio e hanno dimostrato la loro forza come Nicolussi, Iling e lo stesso Miretti. Siamo contenti così, lavoriamo a testa bassa. In questo momento non ci sono opportunità corrette né dal punto di vista tecnico né economico.