Cristiano, a DAZN, parla così prima di Udinese-Juventus.- "L'infortunio di Bremer è stato pesante, ma devo dire che abbiamo internamente soluzioni valide. Con tanti giocatori out abbiamo avuto il problema della gestione degli sforzi, ci hanno fatto essere meno brillanti in alcune situazioni"."Difensore centrale, più dell'attaccante. Vice Vlahovic? Abbiamo possibilità di far giocare altri, Nico Gonzalez ora è fuori, Yildiz pure. Anche Milik può dare una mano quando tornerà. Skriniar? Prematuro parlarne. Al momento non ci stiamo muovendo, è ancora presto. Stiamo alla finestra e vediamo cosa succede"."Grande impatto nel mondo Juventus, abbiamo cambiato molto, siamo partiti con equilibrio inaspettatamente molto importante prima degli infortuni. Persona molto seria, applicato, di talento. Credo abbia un grande futuro".