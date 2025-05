Giuntoli a DAZN: 'Conte? Complimenti al Napoli. Tudor farà sicuramente il Mondiale'

Getty Images

Cristianoha parlato a DAZN prima di Venezia-Juventus: "I giudizi di fuori interessano sempre ma noi abbiamo le idee molto chiare, abbiamo ringiovanito tanto, abbassato i salari, siamo ripartiti, sapevamo era un'annata complicata, con tantissimi infortuni è diventata ancora più difficile. Siamo consapevoli che è una partita complicata, abbiamo le idee chiare. Dipende da noi, entrare in Champions League sarebbe un grande risultato nonostante tutto, la squadra può avere dei valori importanti, un grande futuro e con qualche innesto essere competitiva a breve".

Juventus, le parole di Giuntoli su Tudor e Conte

"Le valutazioni come si è detto alla presentazione li faremo a bocce ferme alla fine, lui farà sicuramente il Mondiale per Club, siamo molto contenti"."Una decisione che prenderemo dopo come ho detto ma siamo molto molto contenti del suo operato"."Mi limito a fare i complimenti al Napoli che ha fatto una grande stagione"Vista la situazione di emergenza continua, stiamo pensando di riportare al Mondiale per Club sia Kostic che Rugani, stiamo parlando con Ajax e Fenerbahce"."Prestiti al Mondiale per Club? Siamo molto avanti con il Porto per Francisco, stiamo parlando con Chelsea e PSG per Kolo Muani e Veiga, avendo un numero così residuo vogliamo sicuramente portarli dentro per il Mondiale".