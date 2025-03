Giuntoli a Dazn: 'Il progetto è valido, continuiamo insieme'

Le parole dia DaznFIDUCIA IN THIAGO MOTTA - Siamo sempre della stessa idea, ne usciamo con l'aiuto di tutti insieme. Una situazione molto delicata, si viene da due partite sotto livello, la prima volta che non abbiamo avuto reazione dopo una sconfitta. Sono qui a ribadire con forza che continuiamo insieme, sicuramente ci sono problemi da mettere posto. La squadra h perso equilibrio, bisogna capire in maniera lucida come si può mettere a posto.DERESPONSABILIZZAZIONE - Un intervento l'abbiamo già fatto a fine partita. In maniera lucidi tutti insieme dobbiamo ritrovare equilibrio. Fino a due settimane avevamo la migliore difesa, dobbiamo ritrovare quell'equilibrio. Un discorso che va oltre. Siamo fiduciosi, siamo tutti con l'allenatore e i ragazzi.

COLPE - Se ne esce ritrovando equilibrio, nel non prendere goal. Lo faremo tutti insieme, un'analisi più completa e abbiamo tempo. Le responsabilità d parte di tutti è fondamentale.SENSAZIONE - RIbadisco che insieme ne vogliamo uscire, siamo convinti che il progetto è valido, abbiamo tempo di analizzare le cose.VLAHOVIC - Non vorrei parlare dei singoli, conta poco. Ne dobbiamo uscire tutti insieme