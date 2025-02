Giuntoli a DAZN: 'Continuiamo a credere nel progetto. Kolo e Veiga? Metteremo tutto a posto'

Cristiano, a DAZN, parla così prima di Cagliari-Juventus."Cosa porta nelle valutazioni stagionali? Siamo molto delusi, molto arrabbiati, per il punto di vista economico e anche per l'immagine. Volevamo andare agli ottavi. Non ce l'abbiamo fatta, ma facciamo un discorso a 360 gradi. Siamo partiti quest'estate e abbiamo cambiato tanto, abbiamo abbassato l'età media della rosa, abbiamo abbassato drasticamente i salari. Stiamo rimettendo un po' a posto le cose. Ci vuole un po' di pazienza, purtroppo. E' dura anche per noi. Volevamo passare, vincere, come stasera, no? Vogliamo fare sempre una grande gara e proviamo a fare il massimo. A volte ci siamo riusciti, altre volte meno. Eravamo consci degli alti e bassi che potevamo avere, ancora di più dopo tanti infortuni. Dobbiamo insistere e tenere la barra dritta, tutti uniti e credere nel progetto".

"Possono diventare risorsa insieme? Certo, sono d'accordo. Abbiamo tanti attaccanti molto bravi, il mister sta cercando di gestire le forze, sono giocatori bravissimi che possono giocare insieme e creare un plus da adesso in poi""Abbiamo tanti calciatori di proprietà, quasi tutti. Due o tre situazioni da risolvere, c'è la volontà dei ragazzi di stare alla Juve, da parte nostra di tenerli. Siamo molto fiduciosi. Abbiamo grande rapporto coi club di riferimento, siamo molto concentrati sul presente e sul futuro abbiamo tutta l'estate di pensarci e metteremo tutto a posto"."L'obiettivo è importante dal punto di vista economico e calcistico. E' il nostro grande obiettivo e vogliamo arrivarci in qualsiasi modo".