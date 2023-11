IN GALLERY GLI ALTRI TALENTI SOTTO OSSERVAZIONE DELLA JUVE

La Juventus si avvicina al mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzarsi per il presente ma tenendo d'occhio anche i colpi per il futuro, come ormai il club fa da tempo. Ci sono diversi talenti in giro per l'Europa che Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e il reparto scouting bianconero stanno visionando con attenzione.riferisce la Gazzetta dello Sport, sono due nomi che potrebbero andare bene sia per il presente che per il futuro ma non sono gli unici Under 23 finiti nei radar della Continassa.