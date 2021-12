Intervistato sulle colonne de L'Unione Sarda, il presidente delha chiarito le motivazioni che hanno portato all'esclusione dei due uruguaiani: "Non mi piace parlare di epurazioni. Non ci sono buoni o cattivi, come ho già detto nella lista dei cattivi c'è la società al primo posto. Ci sono delle valutazioni che facciamo tutti insieme solo per il bene della squadra. Si sa, quando si prendono delle decisioni non sempre è piacevole e qualche volta si prendono dei rischi. Ma non possiamo permetterci di stare a guardare, ripeto per il bene della squadra. Come ho detto non si tratta di una epurazione, piuttosto di una scelta tecnica che, come sempre accade, si presta ad essere divisiva. Vedremo cosa succede nella finestra di mercato. Ma ora più che mai, il Cagliari viene prima di tutto: dobbiamo ragionare solo come gruppo per il bene del club e non parlare più dei singoli".