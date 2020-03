Fermarsi? Continuare? Il quadro della Serie A è incerto, come pare confusa la linea di condotta dei vertici che hanno poteri decisionali. L’unica cosa certa, è che questa giornata si giocherà, poi tutti si riuniranno martedì nel consiglio federale straordinario convocato dalla Figc, dove con tutta probabilità verrà presa una scelta definitiva. Nel mondo del calcio c’è chi chiede chiarezza e chi si vuole fermare. Eccone due esempi



GIULINI CHIEDE LUCIDITÀ – Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini si è sfogato su Twitter in merito a queste vicende: “Il Ministro è passato dal chiedere la trasmissione in chiaro delle partite alla sospensione del campionato. Nel mezzo un decreto che fa giocare a porte chiuse! Adesso l’Italia ha bisogno di lucidità e serietà, non di proclami populisti”



PETAGNA CHIEDE LO STOP – Decisivo nel regalare 3 punti preziosissimi alla sua Spal nel lunch match surreale il Parma, Andrea Petagna ha lanciato un chiaro messaggio su Instagram: “Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l’abbiamo messa tutta. Ho anche segnato ma oggi nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte. La salute di tutti gli italiani al primo posto. Poi torneremo a giocare”.