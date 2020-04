Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato alla trasmissione di Videolina Monitor, soffermandosi sulla ripresa delle attività: “Non so se e quando siamo in grado di ripartire o meno, certamente ci sarebbero dei vantaggi per quanto riguarda la classifica in modo da mettere tutti d’accordo ed evitare ricorsi: finire il campionato significherebbe richiamare anche tutti i lavoratori che sono a casa. Al contempo ci sarebbero anche degli svantaggi: nel caso in cui si dovesse ripartire, lo si farà a porte chiuse, con rischi legati ai contagi anche se ci saranno tutte le misure necessarie. Non so cosa sia meglio, ma voglio dire che molti stanno parlando per i propri interessi. Dobbiamo dare anche peso a cosa pensano i tifosi, che sono l’anima del calcio, magari attraverso un sondaggio sul giornale. Sono conteso: da una parte vorrei tornare a giocare il prima possibile, dall’altra vedo tanto dolore e sofferenza negli ospedali. Lasciamo decidere ai tifosi, se concludere la stagione o ripartire dalla prossima’.