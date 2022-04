Le parole del presidente de Cagliari Giulini a Sky Sport, prima della partita contro la Juventus:



BAMBINI UCRAINI - "Un piccolo gesto di solidarietà fatto con mia moglie, tanti italiani stanno cercando di aiutare questi ragazzi"



RITIRO - "Venivamo da un grande recupero, Spezia e Udinese non le abbiamo affrontate come dovevamo, Spezia ci ha tagliato le gambe quando pensavamo di essere più bravi. Dobbiamo recuperare l'umiltà, deve essere un Cagliari da battaglia. Il ritiro è servito, ci siamo parlati, un momento importante. Avere una squadra così giovane non è facile, ci hanno dato tanto e sono sicuro ci daranno tanto, ma ci vuole anche leggerezza"



ZENGA - "Stasera lo riprenderei, bravissimo a valorizzare tanti ragazzi. Carboni gioca stasera ed è stato lanciato da Zenga"