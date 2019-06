A Sky Sport, Laura Giuliani, portiere della Juventus e della Nazionale italiana quest'oggi qualificatasi per i quarti di finale del Mondiale, ha raccontato tutta la sua gioia: "Sono contentissima per quello che stiamo facendo: è come dice Marta, per arrivare a questi livelli bisogna piangere e poi sorridere. Mi è passato davanti il film di quello che è stato e ora non mi sembra neanche il Mondiale, mi sembrano amichevoli, me la voglio godere. Non penso a premi individuali, cerco di fare il io meglio, la forza è davvero il gruppo perché ci aiutiamo a vicenda nel bisogno. Energie e pensieri sono per questo. Salvai? Ci manca, è sempre con noi".