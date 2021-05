Il saluto di @Laura1Giuliani ai tifosi all'esterno del campo Ale&Ricky di Vinovo pic.twitter.com/W8gWn6zt2f — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 23, 2021

Un saluto, anche con un po' di commozione.ha attraversato tutto il campo e al minuto 45 di Juve-Inter, dopo aver giocato la prima frazione di gara, ha deciso di andare a salutare i tifosi accorsi a Vinovo per l'ultima partita stagionale delle Women. Un 'cinque' per tutti, con tanto di ringraziamenti speciali a chi è sempre stato lì per le ragazze bianconere. Infine, tornata in campo, Giuliani ha salutato uno ad uno le giocatrici protagoniste della sfida. Tira aria d'addio: